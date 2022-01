Gil do Vigor fica sem graça ao soltar pum durante live; assista

Ex-participante do ‘BBB 21’ pediu desculpa aos seguidores e disse que achou que seria silencioso

Reprodução/Instagram/gildovigor/22.06.2021 Gilberto pediu desculpa aos seguidores após soltar pum ao vivo



Gente como a gente! O ex-BBB Gilberto Nogueira passou por uma situação inusitada durante uma live que realizou no TikTok na última terça-feira, 11. Durante o bate-papo, o economista soltou um pum que pode ser ouvido pelos seguidores. Visivelmente desconcertado, ele se desculpou: “Foi mal! Soltei um pum, que vergonha! Ai, socorro”. O momento viralizou nas redes sociais e o ator Tiago Abravanel chegou a gravar um stories rindo do que aconteceu com o semifinalista do “BBB 21”.

Com a repercussão, Gil do Vigor comentou sobre o assunto com muito bom humor no Instagram: “Foi sem querer! Achei que seria silencioso (risos)”. Gilberto está em isolamento, pois na última quinta-feira, 6, ele testou positivo para a Covid-19. Durante participação no “Mais Você”, ele disse a Ana Maria Braga que tinha beijado uma menina que estava infectada. Essa é a segunda vez que o ex-BBB contrai o vírus. Da primeira vez, Gil disse que ficou mal e teve problemas respiratórios, mas desta vez ele apresentou sintomas leves e atribuiu isso ao fato de já estar vacinado.