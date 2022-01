Gil do Vigor testa positivo para Covid-19 após beijar mulher infectada

Ex-BBB, que contraiu o vírus no ano passado, decidiu fazer mais de um teste após ter sintomas gripais

O ex-BBB Gilberto Nogueira testou positivo para a Covid-19. Na manhã desta quinta-feira, 6, ele participou ao vivo do “Mais Você” e disse à Ana Maria Braga que estava com alguns sintomas, mas que o exame rápido que fez tinha dado negativo. O economista falou que decidiu fazer outro teste porque teve contato com uma pessoa com o vírus. “Eu não gosto muito de beijar menina, mas uma menina pediu para dar um beijo em mim, aí eu falei: ‘Mal não faz, né?’. Dei um beijinho e ela testou positivo para a Covid. Eu falei: ‘Está vendo, se fosse um macho não tinha testado’. O universo está falando para mim: ‘Gil, não beije mulheres. É por isso que gosto de beijar meninos”, brincou.

Após sua participação remota no programa, Gil do Vigor recebeu o resultado do segundo teste que fez e, desta vez, deu positivo. “Estava uns dias atrás com uma tossezinha, um mal-estar, que eu achei que não era nada. Fui a farmácia, fiz um teste rápido, deu negativo, voltei para casa tranquilo, mas aqueles sintomas ficaram. Para desencargo de consciência, eu preferi fazer o teste de PCR, que é mais completo, então ontem à noite eu fui ao hospital, fiz o PCR e deu positivo”, contou em um vídeo que publicou nas redes sociais. “Já tive Covid-19 ano passado, fiquei mal, tive problemas respiratórios. Achei que ia morrer, eu e minha mãe, e graças a Deus agora, por conta das duas doses da vacina, os sintomas estão leves, mas é importante continuar se cuidando”, acrescentou. Nas redes sociais, a tag “Melhoras, Gil” entrou para os assuntos mais comentados do Twitter.