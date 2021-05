Gilberto reencontra o pai pela primeira vez após o ‘BBB 21’

Economista teve problemas com o pai no passado e recebeu elogios pela reaproximação

Reprodução/ Instagram Gil posou com o pai, sr. Gilberto, nas redes sociais



Gil do Vigor comoveu seus fãs neste sábado, 29, ao postar em suas redes sociais o reencontro com seu pai, o Sr. Gilberto. No Instagram ele postou uma foto ao lado do pai com a seguinte legenda: “O reencontro aconteceu!!! Ti amo meu pai e obrigado por seu amor e por estarmos felizes como família”. Entre os comentários na postagem está o da campeã Juliette e do ex-BBB João que comemorou o reencontro. “Ai que bom amigo, fico muito feliz”, escreveu o professor. Ana Paula Renault também deixou um comentário. “Que nobre da sua parte, Gil. Amor dividido é amor multiplicado”. Quando ainda estava confinado no Big Brother Brasil 21, a mãe de Gil deu entrevistas e comentou que o pai do economista foi embora por ter “vergonha” do filho. Na época o ex-BBB participava de desfiles de moda.