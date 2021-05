Leo Dias afirma que Luísa Sonza fez música dizendo que voltaria com Whindersson se ele pedisse

Em participação no Pânico, o jornalista analisou polêmicas que envolvem o divórcio dos artistas; ‘As pessoas acham que Luísa traiu e foi a vilã, mas ela que levou o chute na bunda’, revelou

O relacionamento entre Luísa Sonza e Whindersson Nunes terminou há mais de um ano, em maio de 2020, mas as polêmicas ainda cercam a ruptura. Os motivos do divórcio nunca foram esclarecidos e, por isso, desde então a cantora é duramente atacada por parte do público que a acusa de ter traído o humorista. Durante sua participação no programa Pânico, da Jovem Pan, nesta sexta-feira, 28, o jornalista Leo Dias afirmou que, após tantas polêmicas, Luísa compôs uma nova música para Whindersson, que faz parte de seu próximo álbum previsto para ser lançado em 22 de junho. “Eu já ouvi a música, é uma melodia lenta e chama-se ‘Penhasco’. Em alguns trechos da letra, Luísa fala: ‘Você soltou a minha mão e me deixou sozinha’. Ainda tem uma parte, em especial, que me deixou bolado — mesmo que quem tenha que ficar bolado nesta história é o Vitão. Nesta parte, eu entendi que Luísa diz: ‘Se você pedir, eu volto’. Fiquei chocado”, analisou Leo Dias.

Após receber mais críticas, neste mês Luísa respondeu as acusações de traição nas redes sociais. “Eu não traí ninguém. Nunca. Eu nunca nem sequer larguei alguém, para início de conversa. Vocês não sabem nada do que realmente aconteceu. Inventaram uma novela para essa história e eu já estou cansada de ouvir”, disparou. Então, pela primeira vez, Whindersson se pronunciou publicamente sobre o término. “Opa rapaziada, ok, vamos lá, eu que terminei e não foi por traição”, escreveu o humorista nas redes sociais. Leo Dias também comentou o longo período que o comediante levou para se pronunciar sobre o divórcio. “Demorou-se tanto para trazer a verdade à tona que, neste tempo, as mentiras foram reforçadas até se tornarem verdade. Durante todo este período, as pessoas achavam que Luísa era a vilã, que tinha traído, mas quem levou o chute na bunda foi ela”, concluiu.

Confira o comentário de Leo Dias sobre o divórcio: