Pyong, Valesca Popozuda e Lucas Selfie estarão no ‘Ilha Record’; confira todos os participantes

Reprodução/Twitter Pyong é um dos participantes do reality show



O mais novo reality show da Record, o “Ilha Record” teve seus participantes revelados. A divulgação dos nomes foi feita por um portal administrado pela emissora. Todos os participantes são conhecidos do público, sendo que a maioria deles já esteve em outros programas do gênero. Dentre os nomes divulgados, se destacam o do hipnólogo Pyong Lee (ex-“BBB”), o da funkeira Valesca Popozuda, o de Lucas Selfie (ex-“Pânico” e ex-“A Fazenda”) e o do ex-jogador e participante de “A Fazenda” Dinei. O programa será apresentado por Sabrina Sato e tem previsão de estreia para o dia 13 de julho deste ano. Os participantes serão divididos em duas equipes e chamados de “exploradores” enquanto estiverem no programa.

Confira a lista completa de participantes: