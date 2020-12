Gio Ewbank e Bruna Marquezine vendem peças em bazar para ajudar bebê

Helena Gabrielle, de 10 meses, tem atrofia muscular espinhal; doença exige tratamento com Zolgensma, conhecido como o remédio mais caro do mundo

Reprodução/Instagram Bruna Marquezine irá vender o vestido do seu aniversário de 24 anos



Giovanna Ewbank está organizando um bazar com famosos como seu marido, Bruno Gagliasso, e suas amigas pessoais Bruna Marquezine, Fernanda Paes Lemes e Thaila Ayala para arrecadar dinheiro para a Helena Gabrielle, de 10 meses. A bebê foi diagnosticada com atrofia muscular espinhal, doença que exige tratamento com Zolgensma, conhecido como o remédio mais caro do mundo. Entre os itens mais caros estão peças da Bruna Marquezine.

A atriz colocou no bazar itens como uma bolsa rosê da Louis Vuitton e o icônico vestido azul bebê do seu aniversário de 24 anos. A peça da Halpern está sendo vendida por R$2.500,00. Segundo o bazar, o valor original era R$ 7.ooo,00. Outros itens à venda incluem bolsa da Carolina Herrera, jaqueta da Miu Miu e bolsa da Prada. As roupas masculinas ficam por conta de Bruno Gagliasso, marido da Gio, responsável pela divulgação do bazar.