The Cure é primeira atração confirmada do Primavera Sound São Paulo; saiba detalhes

Segunda edição do festival no Brasil acontece no Autódromo de Interlagos, nos dias 2 e 3 de dezembro deste ano; programação completa deve ser divulgada em breve

Reprodução/Instagram/@thecure/@rockhall The Cure vem ao Brasil para show no Autódromo de Interlagos



O festival Primavera Sound São Paulo confirmou sua primeira atração para a edição deste ano. Na manhã desta quarta-feira, 21, as redes sociais oficiais do evento confirmaram que o The Cure vem ao Brasil em 2023 para o encontro que acontece nos dias 2 e 3 de dezembro, no Autódromo de Interlagos. Ainda não começaram as vendas oficiais para as datas, e a organização deve divulgar os valores e a programação completa em breve. No Twitter, Robert Smith, vocalista do The Cure, já havia anunciado que faria shows na América Latina ainda neste ano. Recentemente, a banda se envolveu em polêmicas após exigir um método de vendas que priorize fãs de baixa-renda, com reduções no valor e nas taxas do ingresso. A turnê atual abraça as décadas de carreira do The Cure e tem adicionado músicas exclusivas ao repertório pela primeira vez desde 1987. Na Argentina, o Primavera Sound já anunciou o line-up completo, que conta com artistas como Pet Shop Boys, Blur e Carly Rae Jepsen. A expectativa dos fãs é que o festival possa repetir alguns nomes no Brasil, uma vez que acontece com uma diferença de uma semana de um país para o outro. Esta será a primeira edição do Primavera no Autódromo de Interlagos após a última realização de sucesso no Pavilhão do Anhembi. Neste ano, o evento de origem espanhola estreia na Colômbia e no Paraguai.