Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso vencem processo e receberão R$ 183 mil de ex-amiga

Isabela Brito Guerra foi acusada de se aproveitar da amizade que tinha com o casal para aplicar golpe

Reprodução/Instagram/gioewbank/13.10.2021 Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank processaram antiga amiga após sofrerem golpe



A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank venceu um processo que moveu contra uma antiga amiga. Isabela Brito Guerra foi acusada de se aproveitar da relação que tinha com a artista e seu marido, o ator Bruno Gagliasso, para praticar o crime de estelionato. Conforme foi determinado na 3ª Vara Cível da Barra, no Rio de Janeiro, Isabela terá que pagar R$ 183.582,20 a apresentadora do reality show “The Circle”, da Netflix. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) confirmou a informação à Jovem Pan e, segundo o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, Isabela pegou dinheiro do casal dizendo que o valor seria investido em imóveis, porém esses investimentos nunca foram feitos. O casal passou uma temporada morando na Europa, pois Bruno estava gravando uma série da Netflix em Madri, na Espanha. Eles voltaram recentemente a morar no Brasil e, agora, estão vivendo na Bahia, também por conta das gravações da série.