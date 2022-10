Gisele Bündchen anuncia fim do seu casamento com Tom Brady: ‘Nos distanciamos’

Modelo usou as redes sociais para confirmar as especulações que começaram há meses

Reprodução/Instagram/tombrady Tom Brady e Gisele Bündchen estavam casados desde 2009



Chegou ao fim o casamento da modelo Gisele Bündchen com o jogador de futebol americano Tom Brady. Após muitas especulações, a brasileira confirmou nesta sexta-feira, 28, que se separou do atleta após 13 anos de casamento. Gisele e Tom têm dois filhos juntos: Benjamin, de 12 anos, e Vivian, de 9. Pouco antes do anúncio, a People divulgou que o casal assinaria o divórcio nesta sexta após chegar a um acordo sobre a divisão dos bens. “Eles estão trabalhando nos termos esse tempo todo”, declarou uma fonte que preferiu não se identificar. “Eles concordaram em compartilhar a guarda das crianças.”

As especulações de que eles estavam em processo de separação começaram há alguns meses. “Ela ficou chateada com isso por muito tempo e ainda é difícil, mas ela sente que precisa seguir em frente. Ela não acredita que seu casamento possa ser reparado.” O que teria motivado a crise entre o casal é que Gisele gostaria que Tom se aposentasse para passar mais tempo com a família. O jogador teria concordado a princípio, mas depois desistiu da ideia. Os rumores de uma crise entre a modelo e o atleta se intensificaram após a imprensa internacional noticiar que Gisele já tinha saído de casa. No início do mês, a revista Us Weekly divulgou que os amigos do casal estariam do lado da brasileira nessa suposta crise matrimonial: “Os amigos de Gisele e Tom estão chateados com ele por voltar atrás em sua palavra e desistir da aposentadoria. Eles odeiam o jeito que Tom está se recusando a ceder para Gisele”.

*Nota em atualização. Em breve, mais informações.