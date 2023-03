Gisele Bündchen define divórcio como ‘morte de um sonho’ e fala sobre rumores de affair

Modelo, que foi casada com Tom Brady, disse que lutou pelo casamento e citou Joaquim Valente e Jeffrey Soffer

Reprodução/Instagram/tombrady Gisele Bündchen foi casada com Tom Brady por 13 anos



A modelo Gisele Bündchen falou como se sente após o fim do seu casamento com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady e também se manifestou sobre os rumores de que já estaria em um novo relacionamento. Capa da Vanity Fair de abril, a brasileira disse que encara o divórcio como um luto. “Foi a morte do meu sonho”, comentou. “É difícil porque você imagina que sua vida ia ser de um jeito, e você sabe que fez tudo que podia. Eu acreditava em contos de fadas quando era criança. Acho lindo acreditar nisso.” Gisele afirmou que se esforçou para alcançar o seu felizes para sempre, mas não foi possível. “Você dá cem por cento de si mesmo e é doloroso quando não acaba do jeito que você esperava e trabalhou, mas você só pode fazer a sua parte”, pontuou. Por outro lado, ela também vê esse momento pós-separação como uma oportunidade de “renascimento”.

A modelo, que por muito tempo foi a mais bem paga do mundo, optou por se dedicar à família após se tornar mãe de Benjamin e Vivian. “Sempre sonhei em ser mãe, mas acho que aconteceu um pouco mais rápido do que eu pensava”, falou a modelo, que deixou claro que não se arrepende de ter focado na maternidade. “Tem noção do quanto sou grata por ter tido esse tempo? Amamentei meus filhos até quase dois anos. Eu os levava para a escola todos os dias. Eu estava preparando o café da manhã, o almoço… eu estava lá.” Quando o casamento de Gisele chegou ao fim, foi especulado que um dos principais motivos era que ela gostaria que o ex-jogador se dedicasse menos ao trabalho e passasse mais tempo com a família. A aposentadoria de Tom aconteceu em fevereiro deste ano, quando já não estavam mais juntos.

Após o divórcio, Gisele foi flagrada algumas vezes com o professor de jiu-jitsu brasileiro Joaquim Valente. Em meio a rumores de affair, a modelo afirmou que eles são apenas amigos. “Acho que, neste momento, infelizmente, porque estou divorciada vão tentar me ligar a alguém”, disse Gisele, que não poupou elogios a Joaquim e seus irmãos. Ela e os filhos frequentam a academia que eles possuem nos Estados Unidos. “Sou muito grata por conhecê-los, porque eles não só me ajudaram e ajudaram meus filhos, mas também se tornaram grandes amigos, principalmente Joaquim. Ele é nosso professor e, o mais importante, é uma pessoa que admiro e em quem confio. É tão bom ter esse tipo de energia e ter meus filhos perto desse tipo de energia.” Recentemente, também surgiram rumores de que a brasileira estava se relacionando com o bilionário Jeffrey Soffer. A brasileira disse que é um “absurdo” o que foi divulgado pelo Daily Mail e negou o affair. “Não tenho nenhuma relação com ele de forma alguma”, afirmou. “Ele é amigo do Tom, não meu amigo. Eu não estaria com o amigo dele. Eu não estaria com esse cara.” Ela também definiu como “ridículo” achar que ela se envolveria com alguém por dinheiro.