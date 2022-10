Tati Zaqui passa mal e precisa de atendimento após briga generalizada em ‘A Fazenda 14’

Cantora já retornou à casa e afirmou que está melhor; confusão entre os peões precisou ser contida pela produção do programa

Reprodução/PlayPlus Tati Zaqui recebeu atendimento em 'A Fazenda 14' e já está melhor



Tati Zaqui passou mal nesta terça-feira, 4, após uma briga generalizada tomar conta de “A Fazenda 14”. A peoa foi pedir ajuda para a produção do programa e recebeu atendimento médico. “Após o clima de estresse, Tati não passou bem e foi encaminhada para o atendimento médico. Vamos mandar energias positivas para que ela melhore o mais breve possível”, declarou a equipe da cantora nas redes sociais. Após um tempo, uma novo post informou que a cantora já havia retornado à casa: “Tati disse que está melhor”. O ânimos se alteraram nesta manhã após Lucas Santos mandar Shayan para a “p*ta que pariu”. O iraniano ficou revoltado porque encarou o xingamento como uma ofensa à sua mãe. Com raiva, o ex-participante do “Casamento às Cegas” tirou o seu próprio microfone e causou uma punição para o grupo. A discussão continuou e Shay começou a gritar “cuz*o” na cara de Lucas. Deolane entrou na briga e disparou: “Machista”. Na sequência, Tiago Ramos foi para cima de Shay e começou a gritar com o rosto colado no peão. Kerline, Iran Malfitano, Bárbara Borges, Vini e outros peões também se envolveram tentando separá-los com receio de uma agressão. A confusão se tornou generalizada e, em meio a gritaria e o empurra-empurra, a produção do programa decidiu intervir: “Atenção! Separem-se imediatamente”. O sinal do PlayPlus foi cortado logo em seguida, relataram assinantes nas redes sociais.

Tiago como é ser o maior da a fazenda 14? pic.twitter.com/gnA0AfX7Tb — Gu é 13 🦑 (@tuitaGusta) October 4, 2022

Após o clima de estresse, Tati não passou bem e foi encaminhada para o atendimento médico. Vamos mandar energias positivas para que ela melhore o mais breve possível. 🙏🏻💙 #TeamTatiZaqui — TATI ZAQUI 👽 (@tatizaqui) October 4, 2022