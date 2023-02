Tom Brady anuncia aposentadoria da NFL pela segunda vez e posta foto com Gisele Bündchen

Quarterback se despede da liga de futebol americano após 23 temporadas, com sete títulos de Super Bowl

Tom Brady utilizou suas redes sociais para anunciar sua aposentadoria da NFL pela segunda vez. O quarterback de 45 anos se despede da liga depois de 23 anos. Neste período, ele conquistou sete títulos de Super Bowl. Ele jogou a última temporada pelo Tampa Bay Buccaneers. Também defendeu a posição no New England Patriots, onde se consolidou como o maior nome da posição. Em um vídeo postado em suas redes sociais, ele afirma ser “de verdade”. Em 2021, ele havia anunciado aposentadoria, mas voltou atrás. “Vou direto ao ponto. Estou me aposentado, de verdade. Isso foi uma grande questão da última vez, então quando eu acordei esta manhã eu achei melhor só colocar para gravar e comunicar para vocês primeiro. Não vou me alongar, você só pode fazer uma declaração emocionada de aposentadoria uma vez e eu já fiz isso ano passado. Quero agradecer a cada um de vocês por me apoiarem: meus amigos, meus colegas de time, meus adversários, eu poderia falar para sempre, são tantos. Obrigado por me permitirem viver meu sonho, não mudaria nada. Amo todos vocês”, disse Brady. Na postagem, Brady publicou fotos com sua ex-mulher, a modelo brasileira Gisele Bündchen, e com seus filhos. Ambos anunciaram a separação no ano passada após 13 anos juntos. O americano também postou registros com seu treinador e companheiros de equipe. Durante sua trajetória vitoriosa pela NFL, Tom Brady conquistou o prêmio de MVP da temporada regular em três oportunidades e se tornou o atleta com maior número de vitórias da competição (251) e com mais passes para touchdown (640).

Confira o vídeo divulgado por Tom Brady: