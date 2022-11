Gkay diz que ‘desconvidou’ Sabrina Sato para a ‘Farofa’; saiba o motivo

Influenciadora disse que a apresentadora quer levar uma grande equipe para o seu evento de aniversário

A atriz e influenciadora Gkay já está nos preparativos para a “Farofa” deste ano e, devido ao sucesso do evento no ano passado, ela está sofrendo para fechar a lista de convidados. Em vídeos postados com a apresentadora Sabrina Sato, a influenciadora disse que ela é uma das artistas que está dando trabalho para ela. “Convidei a Sabrina para a ‘Farofa’, só que eu desconvidei”, brincou Gkay. “Você me desconvidou? Que legal”, ironizou Sabrina. “Eu desconvidei, Sabrina. Gente, você não convida a Sabrina, você convida a Sabrina e o high-tech dela, que são 47 pessoas, três quartos para os looks, oito maquiadores, dez produtores”, comentou a idealizadora da ‘Farofa’. “Mas estava todo mundo tão empolgado querendo ir”, lamentou a apresentadora do “Saia Justa”, do GNT. “Mas todo mundo mesmo? Toda a trupe?”, questionou Gkay, que perguntou se Sabrina conseguiria reduzir sua equipe para 30 pessoas. “Eu posso diminuir esse casting”, respondeu a artista, em tom de brincadeira.

A atriz disse, então, que não seria necessário reduzir o número de pessoas convidada: “[Trinta] Está bom”. Sabrina brincou dizendo que sua filha, Zoe, de três anos, também quer ir ao evento. “Vai a Zoe, a mãe [Kika Sato], todo mundo”, respondeu a influenciadora. A “Farofa da Gkay” é o nome que a atriz deu à sua festa de aniversário, que costuma durar três dias. Em dezembro, mês em que acontece o evento, ela completa 30 anos e pretende fazer um festão. Em maio, ela declarou que vai gastar o triplo do que gastou no ano passado. Em 2021, o evento custou R$ 2,8 milhões. A festa desse ano será novamente em Fortaleza e contará com shows de Léo Santana e Wesley Safadão.