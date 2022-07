Gkay afirma ter crush em vários famosos e cita João Guilherme entre os principais

Revelação foi resposta de uma pergunta feita pelo youtuber Lucas Rangel, no Instagram

Reprodução/Instagram/@gessicakayane Gkay já ficou com o ator João Guilherme na Farofa, evento de aniversário da influenciadora digital



A influenciadora digital Gkay afirmou, nesta quinta-feira, 14, ter crush em vários famosos e citou entre os principais o ator João Guilherme. A revelação foi resposta de uma pergunta feita pelo youtuber Lucas Rangel, no Instagram. “São tantos, meu Deus. Brasil ou internacional? É… João Guilherme”, disse a famosa. Durante entrevista ao “Poddelas”, no fim de 2021, Gkay contou, aos risos, detalhes da Farofa, festa de aniversário da influencer, como por exemplo, ter chamado 20 homens para ficar durante o evento e ter estreado o “dark room” – sala escura – com João Guilherme. “Nós fomos os primeiros a entrar e eu coloquei um segurança na porta. Mas não rolou, não dei. Ele é tímido”, relembrou.