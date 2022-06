Gkay se irrita com críticas ao seu atual corpo: ‘Deixa eu ser feia em paz’

Influenciadora rebateu seguidores e recebeu apoio de famosos como João Guilherme e Solange Almeida

Gkay teve fotos antigas do seu corpo comparadas com atuais



A influenciadora digital Gkay desabafou após ter seu corpo criticado nas redes sociais. “Deixa eu ser feia em paz”, disparou a loira no Twitter. A aparência da artista virou assunto após um seguidor postar uma foto antiga da influenciadora e comentar: “A Gkay tinha um lindo corpo. A boca estava perfeita. Por que ela foi mexer nisso tudo?! Esse distúrbio de imagem e a busca incessante por um padrão inalcançável é triste”. A organizadora da “Farofa” rebateu: “‘Por que ela foi mexer?’ Porque eu quis, que povo chato, eu hein. Me deixa, gente, se eu quiser viro um ET, o que importa é que eu gosto”. Um outro seguidor entrou na discussão e a defendeu: “Porque a internet inteira fala mal dela [Gkay] todo santo dia, e ninguém aprende”. A influenciadora concordou: “Pois é, inclusive nessa época aí da foto, o povo acabou comigo dizendo que eu tinha photoshop e não sei lá o que mais”.

Nos comentários da mesma publicação, uma outra pessoa opinou: “Mas tu era linda pra caramba, ok”. A artista também respondeu: “Ué, gente, mas agora estou feia, pronto, e está tudo bem”. Além de rebater seguidores, Gkay fez postagens desabafando: “Quanto mais estou sendo feliz, mais estou sendo criticada, por isso, parei de ligar, porque prefiro que critiquem o que eu sou do que adorem um personagem”. A influenciadora recebeu apoio de famosos como João Guilherme, Linn da Quebrada e Solange Almeida. “A internet e a mania de querer ofender as pessoas a todo custo. Entendam, quem tem que gostar e estar feliz é a pessoa. Se a Gkay está feliz assim, o que isso afeta na vida de vocês?”, postou a ex-vocalista do Aviões do Forró.

