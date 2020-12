Gkay termina com Rezende: ‘Quer ficar de casal na internet e de put**** na vida real’

O motivo do término foi um vídeo postado por uma mulher no Instagram em que o youtuber aparece na balada com os amigos

Reprodução/Instagram/rezende Rezende e Gkay não estão mais juntos após vídeo na balada



O namoro da influenciadora digital Gkay com o youtuber Rezende chegou ao fim cercado de polêmicas. A confusão começou porque ele foi a uma balada e, ao ser filmado por uma mulher que conheceu no local, ele pediu para que ela apagasse o vídeo. O problema é que a mulher em questão decidiu expor no Instagram que o youtuber a “obrigou” a tirar o stories do ar porque ele estava sem a namorada na balada. “Muita gente me chamando de biscoiteira, mas o Rezende me prometeu uma social e não cumpriu! Por isso postei, revoltada”, justificou a mulher. Gkay viu essas postagens e se pronunciou no Instagram: “Eu não ia nem falar, mas já que está aí, já que é ano novo, vamos encerrar o ano então. Primeiro, o problema sou eu, porque o homem pode até prestar, mas ele chegou em mim, ele ‘despresta’. Segundo, nada de novo, só mais um macho fazendo ‘machice’. Amanhã vou acordar linda, loira e fora do país”.

A influencer também se pronunciou no Twitter: “Quer ficar de casal na internet e de putaria na vida real, desculpa amor minha vida não é uma novela. Thank you, next. Pelo menos eu não preciso de bebida pra fazer/falar o que eu quero, se eu quiser fazer eu não faço, não fico de ‘personagenzinho’ na internet não. Mas enfim, né, macho sendo macho”. Rezende também decidiu se pronunciar fazendo alguns stories que logo em seguida apagou: “A gente decidiu ir num bar para se divertir. Foi lá que aconteceu tudo isso. Peguei um camarote para ficar com meus amigos. Uma garota passou com o celular alto, filmando. Isso é normal acontecer. Falei com um amigo meu para ver por que ela filmou. Aí ela falou que deletava. Eu nem sabia o que estava acontecendo, estava no sofá [da balada]. Meu amigo voltou e ela continuou filmando e a gente não falou nada. Eu nem sequer cheguei a falar com essa menina”. O casal assumiu que estava junto há menos de um mês e parecia super apaixonado nas redes sociais, tanto que Rezende chegou a mandar um buquê com 500 rosas vermelhas para Gkay na semana passada.

quer ficar de casal na internet e de putaria na vida real, desculpa amor minha vida não é uma novela — GKAY (@gessicakayane) December 29, 2020

THANK YOU NEXT — GKAY (@gessicakayane) December 29, 2020

pelo menos eu não preciso de bebida pra fazer/falar o que eu quero, se eu quiser fazer eu não faço, não fico de personagenzinho na internet não — GKAY (@gessicakayane) December 29, 2020

mas enfim né macho sendo macho — GKAY (@gessicakayane) December 29, 2020

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CHOQUEI ® (@choquei)