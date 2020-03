Gloria Gaynor te ajuda a sobreviver ao coronavírus em vídeo que ensina a lavar as mãos; assista

Reprodução/Instagram Cantora de 70 anos gravou vídeo divertindo lavando as mãos corretamente para se prevenir do coronavírus



Ao som do clássico “I Will Survive”, a cantora Gloria Gaynor gravou um vídeo no TikTok ensinando a lavar as mãos corretamente para os fãs se protegerem do coronavírus.

“Você só precisa de 20 segundos para sobreviver”, escreveu a cantora na publicação compartilhada no Instagram nesta semana.

Ao longo dos últimos dias, diversos artistas têm alertado seus seguidores sobre a necessidade de se prevenir contra o coronavírus. Alarmada com a pandemia mundial, a rapper Cardi B gravou vídeos hilários, porém em pânico sobre a disseminação da doença.

A brasileira Anitta, por sua vez, imaginou um cenário pós-apocalíptico em que só os confinados na casa do BBB 20 sobreviveriam ao coronavírus.

“Eles não estão sabendo desse inferno que estão fazendo a gente viver. O tempo inteiro falando disso, botando medo nos outros. Eles estão lá, quando entraram, se livraram desse estresse”, afirmou a funkeira.

Veja o vídeo de Gloria Gaynor: