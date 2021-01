Gloria Maria relembra internação por infecção pulmonar: ‘Lutando como uma guerreira’

Apresentadora contou que há um ano, após realizar uma cirurgia no cérebro, ela precisou ser internada novamente

Reprodução/Instagram/gloriamariareal Gloria Maria falou que há um ano estava internada com infecção pulmonar



A jornalista Gloria Maria decidiu relembrar no Instagram nesta segunda-feira, 4, um período complicado relacionado a sua saúde. Após ter sido submetida a uma cirurgia no cérebro, em novembro de 2019, a apresentadora também precisou lidar com problemas no pulmão em janeiro de 2020. “Feliz e agradecida por estar vivendo com toda plenitude essa primeira segunda-feira de 2021. Hoje, 4 de janeiro, exatamente um ano atrás, depois da cirurgia no cérebro, voltei a ser internada com uma infecção pulmonar”. Em seguida, a apresentadora do “Globo Repórter” concluiu: “Pouquíssimos ficaram sabendo, mas foram mais duas semanas lutando como uma guerreira pela vida! Graças a Deus venci! Uma bênção! Obrigada também a vocês que dividem comigo esse espaço e torceram tanto!”.

*Com informações da Agência Estado