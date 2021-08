Glória Menezes começa a sair do oxigênio e pode receber alta nos próximos dias

Melhora da atriz é registrada no mesmo dia em que o marido dela, Tarcísio Meira, morreu por causa da Covid-19

VIVA/Reprodução de vídeo do YouTube/Creative Commons Glória Menezes pode receber alta nos próximos dias



Um boletim médico divulgado pelo hospital Albert Einstein nesta quinta-feira, 12, informou que a atriz Glória Menezes, de 86 anos, internada desde o dia 6 de agosto com Covid-19, está em processo de recuperação da Covid-19 e pode deixar o auxílio de respiração em breve. “A paciente está em recuperação e em desmame progressivo do oxigênio”, diz nota assinada pela pneumologista Carmen Silvia Valente Barbas e pelo diretor médico do hospital, Miguel Cendoroglo Neto. A melhora traz a expectativa de que ela receba alta nos próximos dias. A atriz deu entrada no hospital junto ao marido, Tarcísio Meira, de 85 anos, que morreu nesta quinta-feira, 12, após passar dias intubado e em hemodiálise.