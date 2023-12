Gloria Perez se emociona em data que marca 31 anos de morte de Daniella Perez: ‘Dia que dói’

Autora de novelas recebeu o apoio de artistas como Carol Castro, Marcelo Serrado, Humberto Martins e Paolla Oliveira

Reprodução/Instagram/gloriafperez/28.12.2021 Daniella Perez foi assassinada aos 22 anos



A autora Gloria Perez se emocionou ao lembrar da data da morte de sua filha, Daniella Perez. Há 31 anos, no dia 28 de dezembro de 1992, a atriz foi assassinada pelo então colega de elenco Guilherme de Pádua e Paula Nogueira Thomaz. “Um dia que dói”, desabafou Gloria em postagem com fotos da filha e desenho de cartas. Nos comentários, ela recebeu o apoio de figuras como Michelle Bolsonaro, Marcelo Serrado, Leda Nagle, Dani Calabresa, Humberto Martins e Paolla Oliveira. “Lamento sempre. Não posso escutar a música tema dela sem doer o coração. Admiro muito sua força. Afeto nesse dia tão dolorido”, disse. Na época com 22 anos, a atriz era casada com o ator Raul Gazolla, que também a homenageou hoje. “Hoje faz 31 anos que a Dani foi assassinada…”, disse o artista, acompanhado pela mesma foto que Gloria Perez havia publicado. O assassinato de Perez se tornou um documentário no streaming HBO Max, com o nome “Pacto Brutal. Em 2022, Guilherme de Pádua morreu.