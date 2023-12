‘Muito bom ser eu’, comemora Anitta após aparecer entre músicas mais ouvidas do mundo

Canção ‘Bellakeo’ está entre as dez mais ouvidas em parada global do Spotify e viralizou nas redes sociais

Reprodução/Instagram/anitta Anitta apareceu pela segunda vez entre as músicas mais ouvidas do Spotify



A cantora Anitta atingiu um novo recorde em sua carreira. Após o sucesso da música “Envolver”, em março de 2022, que se tornou a mais ouvida do mundo nas paradas do Spotify, a brasileira voltou a aparecer entre as dez faixas mais escutadas da plataforma. Desta vez, a música é “Bellakeo”, sua parceria com o rapper e trapper mexicano Peso Pluma. Após uma série de vídeos virais nas redes sociais, incluindo Instagram e TikTok, a música se tornou um sucesso global. Anitta usou as redes sociais para comemorar. “É muito bom ser meu fã. É muito bom ser eu”, escreveu. “Estou feliz para c***lho e vou comemorar mesmo”, continuou. A faixa de reggaeton também está entre as músicas do Hot 100 Billboard, em posição 71. Peso Pluma, de 24 anos, é um cantor conhecido em países latinos por suas músicas de hip-hop e reggaeton. Em 2023, ele foi classificado como o artista mais ouvido do mundo na plataforma do YouTube.