Graciele Lacerda revela se abriu mão da fortuna de Zezé Di Camargo e fala de Zilu

Influenciadora também falou se é realmente proibida de gravar stories na casa dos enteados

Reprodução/Instagram/gracielelacerdaoficial/14.05.2021 Graciele Lacerda falou sobre sua relação com Zezé Di Camargo nas redes sociais



A influenciadora digital Graciele Lacerda resolveu tirar algumas dúvidas dos seus seguidores e respondeu perguntas no Instagram sobre seu relacionamento com Zezé Di Camargo. A atual mulher do cantor sertanejo já disse algumas vezes que assinou um documento abrindo mão da fortuna do artista. Um seguidor quis saber se isso era realmente verdade e a influenciadora explicou: “Abri mão do que ele tinha. Hoje, construímos muita coisa juntos, tem dinheiro dele e meu também”. A relação de Graciele com a família de Zezé também gera especulações e esclareceu os boatos de que era proibida de gravar stories na casa dos seus enteados. “Não é questão de ser proibida. Elas nunca me proibiram disso. Eu não faço por respeito e para não magoar outra pessoa.” A atual parceira de Zezé também deu a entender que sua relação com Zilu Godoy não é das melhores, pois um seguidor pediu para elas fazerem as pazes e ela respondeu: “Fico feliz de ver que tem gente que torce por isso, mas não depende de mim”. Graciele, que tem 40 anos, também falou que não é sua idade que a impede de ficar grávida: “O Zezé é vasectomizado. Não podemos engravidar naturalmente”. A influenciadora não descartou a ideia de ter um filho e disse que se acontecer de engravidar vai contar no tempo certo para os seus seguidores.