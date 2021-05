Graciele Lacerda dá detalhes sobre saúde de Zezé: ‘Está melhor do que antes’

Músico sertanejo passou por um cateterismo e uma angioplastia no último domingo, dia 8; esposa estava viajando para visitar a mãe

Reprodução/Instagram Zezé di Camargo ficou internado até ontem, quarta-feira, 12, para realizar outros exames de rotina



A empresária Graciele Lacerda, esposa de Zezé di Camargo, deu detalhes sobre o procedimento ao qual o músico foi submetido no último domingo, dia 9 de maio. “Eu estava recebendo bastante pergunta nos directs esses dias, várias especulações até sobre a gente estar se separando. Estamos saindo do hospital e ele vai voltar a aparecer nos stories. Já fez todo o check up. A gente não queria que ninguém soubesse porque cada um tem um jeito. Tem gente que gosta de mostrar, tem quem não goste. Esse é o nosso caso. Tem coisas que não dá para ficar falando, não queríamos expor. Não tinha necessidade.”

Ela contou que, na noite anterior, no sábado, 8, eles saíram para jantar e voltaram para casa porque viajariam cedo para visitar a mãe dela de surpresa no Dia das Mães. “Mas o Zezé não dormiu direito e acordou indisposto, com cólica. Achamos que tinha sido alguma coisa do jantar que fez mal. Como íamos fazer um bate-volta, eu fui viajar e ele ficou. Só que logo depois que eu saí para viajar, ele levantou para fazer xixi e sentiu uma dor no peito.” Ela disse que o músico não quis preocupá-la e resolveu chamar o Marcus. No hospital, ainda perto de casa, ele foi submetido a um eletrocardiograma e exames de sangue, que teve uma leve alteração. Por causa disso ele preferiu ir ao Hospital Sírio-Libanês se consultar o doutor Roberto Kalil. “Ele optou por fazer um cateterismo para saber como está. O dele foi no punho, nem tomou anestesia porque não estava em jejum”, contou.

Ela só foi avisada de tudo o que estava acontecendo nesta hora. “Entrei em pânico, mas me acalmaram e fiquei com a minha mãe.” No cateterismo, os médicos encontraram uma das veias que chega no coração com um pouco de entupimento. “Já fizeram uma angioplastia para desobstruir e estava tudo bem. Se ele estivesse na fazenda, poderia sentir essa dor e deixar para lá, não procurar o hospital. Podia acontecer alguma coisa mais grave ou não. A atitude dele de procurar o hospital logo era o certo, muita gente ignora. Ele foi bem cauteloso por procurar o hospital, então fica o alerta.” Zezé di Camargo ficou internado até ontem, quarta-feira, 12, para realizar outros exames de rotina. “Um check up geral. Está tudo bem, hoje ele está melhor do que antes. São coisas que acontecem que são só Deus”, afirmou.