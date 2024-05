Gracyanne Barbosa deixa de seguir Belo no Instagram e compartilha indiretas

Fisiculturista e cantor anunciaram no mês passado o fim de um casamento de 15 anos

Reprodução/Instagram/@graoficial Gracyanne Barbosa e Belo terminaram relacionamento de 15 anos



Gracyanne Barbosa tomou uma atitude drástica em relação ao pagodeiro Belo, seu ex-marido, deixando de segui-lo no Instagram e compartilhando indiretas em suas redes sociais. Além de ignorar o ex nas redes sociais, a musa fitness também deixou de seguir perfis de fãs do cantor. Já o a voz de “Farol das Estrelas” continua seguindo Gracyanne. A atitude da musa fitness veio acompanhada de uma publicação enigmática em seus stories, onde compartilhou uma mensagem sobre decepção. “Não é raiva, é decepção. E eu acho que é bem pior”, dizia a indireta. Recentemente, ela expressou seu descontentamento com Belo após a participação do cantor no programa “Domingão com Huck”. Os dois anunciaram no mês passado o rompimento de um casamento que durava 15 anos. A fisiculturista admitiu que traiu o músico.

