Granville Adams, ator da série OZ, morre aos 58 anos

Artista enfrentava longa batalha contra o câncer; ex-colegas lamentam morte

Reprodução / Instagram Tom Fontana (@SonOfSicilia) Granville Adams apareceu em 48 episódios nas seis temporadas de 'OZ'



O ator Granville Adams, conhecido principalmente por seu papel como Zahir Arif na série OZ, do canal HBO, morreu aos 58 anos de idade após uma longa batalha contra o câncer. Adams esteve presente nas seis temporadas de OZ, em um total de 48 episódios, representando um personagem que foi preso por posse de objetos roubados e que, na cadeia, se converte ao islamismo e se torna um dos detentos mais calmos do local. O ator também esteve na série ‘Homicídio: Vida na Rua’ e apareceu em ‘Empire’. Em 2007, Adams foi acusado de homicídio culposo por causa de uma briga em um uma casa noturna, mas seu advogado alegou legítima defesa e a promotoria não conseguiu provar negligência por parte do artista, então ele foi liberado.

No começo do ano, o criador de OZ, Tom Fontana, e o ator Dean Winter, que esteve na série, criaram uma vaquinha virtual para ajudar Adams com os custos do tratamento, e tiveram uma boa resposta: superaram a meta estabelecida de US$ 69,5 mil dólares e atingiram US$ 99,8 mil enquanto os cuidados médicos prosseguiram até a morte de Adams. Neste domingo, os dois lamentaram o falecimento do colega. “Boa noite, doce príncipe / e voos de anjos cantam a ti para que descanse” escreveu Fontana. “Eu o conheci em 1994 e imediatamente gostei dele. Seu sorriso era contagiante, sua risada era inebriante. Ele nunca, nunca falou mal de ninguém e eu desafio qualquer um que o conheceu a dizer algo negativo sobre este homem. Granville era amado, ponto final… Uma alma humilde e bonita que acabou de elevar a vida após a morte a um nível totalmente novo. Sentiremos sua falta, meu amigo”, disse Winters. Outro ator de OZ, Kirk Acevedo, também lamentou. “Eu perdi meu irmão hoje depois de uma longa batalha contra o câncer. Não me dou bem com perdas porque não estou familiarizado com isso. Ei, cara, vamos nos encontrar do outro lado um dia. Até lá… Descanse, meu amigo”, afirmou.