Bil Araújo vence Prova de Fogo em ‘A Fazenda 13’; saiba poder do lampião

Bil Araújo venceu a Prova de Fogo e conquistou o lampião do poder



Bil Araújo venceu a Prova de Fogo que aconteceu neste domingo, 10, e conquistou o lampião do poder. O ex-BBB disputou a prova com Victor Pecoraro e Dynho Alves. Para vencer, os peões precisavam usar uma marreta para bater em uma peça e conduzi-la até a linha de chegada de uma pista de corrida. Cada vez que o percurso era completado, o participante ganhava um ponto e vencia quem completasse três pontos primeiro. Bil se saiu melhor e voltou à sede com o lampião em mãos. “O pai está on! Eu falei, estou para jogo”, gritou o modelo ao entrar na casa. Com isso, ele possui dois poderes que vão ser usados na formação da roça da próxima terça-feira, 12. O modelo ficará com uma das chamas do lampião e dará a outra para um dos peões. O público votou pelo TikTok e o dono da chama vermelha esta semana terá voto peso dois, já o poder da chama amarela só é revelada na hora votação. Como perderam a prova, Victor e Dynho estão na baia e tiveram que puxar dois peões com eles. O ator escolheu Erasmo e o funkeiro optou por Solange Gomes.