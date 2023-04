Grávida, cunhada de Virginia Fonseca foca na ‘saúde psicológica’ após suposta traição do marido

Vídeo em que William Gusmão aparece com outra mulher em festa viralizou; ele afirmou que foi ‘armação’

Mellody Barreto, que está grávida do diretor financeiro William Gusmão, irmão da influenciadora Virginia Fonseca, não quis comentar sobre a suposta traição do marido após viralizar um vídeo em que ele aparece trocando carícias com outra mulher em uma festa em Jussara, Goiás. O que chamou a atenção dos seguidores é que, após o vídeo viralizar, o irmão da influenciadora teria aparecido nos stories no Instagram com a mesma lamentando a morte da mãe de Leonardo, Carmem Costa. William e a mulher esperam o primeiro filho do casal, Gabriel. Em nota, a assessoria da cunhada de Virginia declarou: “Em respeito aos fãs e seguidores notificamos que Mellody Barreto não irá se pronunciar e está cuidando de sua saúde psicológica bem como a do seu filho. E, em respeito ao momento, espero que todos compreendam. Assim que pudermos traremos novas informações”. William não se manifestou nas redes sociais sobre o caso e, ao colunista Leo Dias, do Metrópoles, disse apenas que “foi armação”. A bombeira Lilly Martins afirmou em suas redes sociais que é ela quem aparece com o diretor financeiro no polêmico vídeo. A assessoria de Lilly divulgou que ela está abalada e tentando absorver toda a história, pois “se trata de um assédio”. Na manhã desta segunda-feira, 3, Lilly postou stories mostrando que estava em uma delegacia.

🚨VEJA: William, irmão de Virgínia, traindo a atual mulher em Goiás, que está grávida do primeiro filho do casal. pic.twitter.com/Y21e2eGMgc — CHOQUEI (@choquei) April 2, 2023