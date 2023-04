Morre Carmem Costa, mãe do cantor Leonardo, aos 85 anos

Poliana Rocha disse que a sogra sofreu um infarto e os socorristas passaram 45 minutos tentando reanimá-la

Reprodução/Instagram/ leonardo Mãe de Leonardo, Carmem Costa sofreu um infarto e morreu aos 85 anos



Mãe do cantor Leonardo, Carmem Costa morreu neste sábado, 1, em Goiânia, aos 85 anos. A notícia foi dada por Poliana Rocha, mulher do sertanejo, nos stories do Instagram: “O Léo fez uns exames de sangue e eu estava indo ao médico com ele levar. [São] exames de rotina que eu pego no pé dele para fazer. Na hora que a gente estava a caminho do médico, nós fomos surpreendidos com uma ligação da minha cunhada falando que a minha sogra tinha tido um infarto. Nós desviamos o caminho do médico e viemos até o apartamento dela. Depois de 45 minutos tentando reanimá-la, infelizmente, com muita dor no meu peito, minha sogra veio a falecer. Não sei ainda onde vai ser o velório e o enterro”. A equipe de Leonardo confirmou a informação em uma nota de falecimento, na qual definiram Carmem como “uma mulher forte que sempre teve como missão de vida manter sua família unida”. Ela deixa filhos, netos e bisnetos. A influenciadora Virgínia Fonseca, mulher do cantor Zé Felipe, filho de Leonardo, também se manifestou: “E lá se foi mais uma estrelinha. Descansa em paz, vó Carmem, foi muito bom os momentos que vivemos juntas, amamos você para sempre!! Que Deus conforte o coração de todos nós”.