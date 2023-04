Grávida de Neymar, Bruna Biancardi faz desabado e expõe receio que está sentindo

Influenciadora também falou sobre os sintomas que teve e que o casal decidiu não sabe o sexo da criança

Reprodução/Instagram/brunabiancardi Bruna Biancardi está grávida do seu primeiro filho; criança é fruto da relação com Neymar



A influenciadora Bruna Biancardi deu mais detalhes sobre sua gravidez após ela e Neymar anunciarem que estão esperando um filho. A namorada do jogador de futebol contou como o casal está se sentindo e confessou que está com receio de expor detalhes da sua gestação nas redes sociais. “Passando aqui para agradecer todas as mensagens lindas de vocês sobre essa nova fase para mim. Meu primeiro filho, estou muito feliz. Estou gravidinha. Sei que vocês estão curiosos, mas, assim, eu não sei o quanto eu vou compartilhar dessa nova fase, vamos aos poucos porque tem muita gente que gosta da gente aqui [na internet], mas tem tanta gente ruim que não merece saber dessa fase tão incrível que a gente está passando. Vou compartilhando aos pouquinhos, o que eu me senti confortável”, declarou Bruna nos stories do Instagram.

O casal descobriu a gravidez há um tempo, mas a notícia só se tornou pública na terça-feira, 18. “Peço desculpa por não ter falado antes, mas estávamos esperando nosso momento, sem pressão, contando [primeiro] para os nossos familiares e para os nossos amigos”, falou. Bruna também explicou que estava sumida das redes sociais por causa dos sintomas que apresentou no início da gestação. “No começo, dá muito sono, muita fome, muito enjoo. Não estava conseguindo fazer minhas coisas, não estava podendo treinar, não estava podendo fazer nada no comecinho. Estava mais parada, ficando mais quietinha mesmo e agora vou poder começar a fazer as coisas de novo”, comentou a influenciadora, que voltou a estudar francês. Por fim, Bruna também contou que já é possível saber o sexo do bebê, mas ela e o jogador do Paris Saint-Germain, que já é pai de Davi Lucca, decidiram esperar.