Rodolffo fala sobre affair com Juliette fora do ‘BBB 21’: ‘Teve um negocinho’

Cantor sertanejo participou do Pânico ao lado de Israel, com quem faz dupla sertaneja; eles falaram sobre diminuição dos shows em 2023, e o ex-brother ainda defendeu a amiga de confinamento: ‘Ela canta bonito’

Reprodução/Jovem Pan News Israel e Rodolffo participaram da edição do programa Pânico desta quarta-feira, 29



Nesta quarta-feira, a dupla Israel e Rodolffo esteve no programa Pânico. Em entrevista, Rodolffo Matthaus que também participou do “BBB 21”, contou sobre como foi fazer parte do grupo Camarote do reality show e de sua amizade com Caio Afiune. “Eu sabia zero [sobre informações externas]. Uma coisa que ninguém pode falar de lá é informação externa. Pelo menos comigo ou que eu percebesse foi 0. Tivemos que ficar dez dias no hotel, fazendo teste no nariz todo dia. Fiquei meio assim de entrar convidado como camarote. Será que eu vou entrar lá e ninguém vai me conhecer? Vou passar vergonha demais”, disse. Durante sua participação no “Big Brother Brasil”, Rodolffo ficou conhecido por sua aproximação com Juliette, e a amizade ganhou uma legião de fãs que esperavam um romance fora da casa. “Teve um negocinho depois, coisa de gente que tava querendo se divertir”, revelou o sertanejo sobre o affair com a vencedora da 21ª edição. O sertanejo ainda defendeu a cantora quando o apresentador Emílio Surita disse que a amiga de confinamento “não canta nada”. “Ela canta bonito, sim”, disse o cantor.

Desde a saída do sertanejo “BBB”, Israel e Rodolffo emplacaram sucessos como “Batom de Cereja” e “Bombonzinho”. Ainda assim, segundo a dupla, os frutos dos hits não se espelham na agenda de shows. “Nossa carreira é longa, os degraus que a gente vem subindo do começo até o ano de 2021, era um por um. O trem está feio, com um buraco no meio, com risco de piora. Nosso janeiro foi metade cancelado os eventos, a galera está sem dinheiro”, contou Israel. “Estranho, muito estranho”, acrescentou Rodolffo. Os dois cantam juntos desde a infância em eventos no interior de Goiás. Tudo começou com comícios de políticos. Mesmo com gostos fora do sertanejo — Israel se diz roqueiro e fã de Coldplay —, a dupla vive uma irmandade pelo gênero. “Com 6, 7 anos a gente começou a cantar junto. Antigamente tinham showmícios dos políticos no palanque. São quase 30 anos já. Pelo fato da gente não ser irmão de sangue, existe um limite ali. Irmão tem intimidade demais”, concluiu o ex-BBB. Na próxima quinta-feira, 6, véspera de feriado, Israel e Roddolfo têm show agendado na capital paulista.

Confira na íntegra a entrevista com Israel e Rodolffo: