Grávida, Viih Tube surge chorando e pede ajuda: ‘Isso passa ou já era?’

Influenciadora está esperando uma menina, que é fruto do seu relacionamento com o ex-BBB Eliezer

Reprodução/Instagram/viihtube Viih Tube disse que tem chorado com frequência desde que descobriu gravidez



A influenciadora Viih Tube surgiu aos prantos nas redes sociais na última segunda-feira, 24, e compartilhou com os seguidores que desde que descobriu que está grávida ela não consegue conter a emoção. “Eu só sei chorar. Isso passa ou é para sempre? Estou achando que a tendência é piorar quando ela nascer”, comentou a artista, que espera uma menina do ex-BBB Eliezer. Ela explicou que naquele momento estava chorando por causa de uma série da Netflix. “Eu estava assistindo ‘Jane, a Virgem’ e tem uma parte da série que ela mostra o crescimento do Mateo”, falou Viih. “Quem é Mateo?”, questionou Eliezer. “É o neném”, respondeu a influenciadora. Mais calma, ela retornou aos stories do Instagram e pediu conselhos: “Passou, parei de chorar. Mamães, me contem. Isso passa ou já era? Daqui para frente eu vou só chorar? Porque, assim, eu choro todos os dias por algum motivo”. Não demorou muito e a influenciadora retornou ao Instagram e postou uma foto com lágrimas no rosto. “Já estou chorando de novo”, escreveu. Na manhã desta terça-feira, 25, Viih apareceu deitada na cama com namorado e contou aos seguidores que eles já estão planejando o quarto da filha: “A gente fez uma reunião às 8h da manhã do quartinho da Lua. Vocês pensam: ‘Nossa, a Viih é muito criativa’. Mas o quartinho foi ele [Eliezer] que criou, eu só concordava, porque ele tinha umas ideias muito legais”. O casal anunciou que estava esperando um bebê em setembro, um mês após o ex-BBB planejar um pedido de namoro surpresa para a influenciadora.