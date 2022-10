Juliette diz que não foi convidada para chá revelação de Viih Tube e expõe motivo

Influenciadora se manifestou e negou que deixou a campeã do ‘BBB 21’ de fora da lista de convidados

Reprodução/Instagram/juliette/viihtube Juliette falou que Viih Tube não a convidou para o chá revelação



Os ex-BBBs Viih Tube e Eliezer fizeram um chá revelação no último domingo, 16, para anunciar o sexo do bebê que estão esperando. Para celebrar o momento, o casal, que terá uma menina, reuniu familiares, amigos e colegas de confinamento. Rodrigo Mussi, Laís Caldas, Gustavo Marsengo, Jessilane e Arthur Aguiar marcaram presença na festa que foi transmitida ao vivo no YouTube. A ausência de Juliette, campeã do “BBB 21”, edição em que Viih participou, foi notada e os seguidores questionaram a paraibana em uma live por que ela não compareceu. Sem rodeios, a influenciadora respondeu: “Ela não me convidou e a gente não tem amizade diária, mas quando o bebê nascer eu vou visitar. Eu quero, se ela quiser. Acho que vai ser a coisa mais fofa”, comentou.

Ainda durante a live, a ex-BBB deu mais detalhes da atual relação que possui com Viih: “A gente não se fala como antes, minha gente. A gente tem o maior carinho, quero tudo de bom [para ela] e tenho certeza que vai ver uma criança linda, só que a gente não tem contato sempre”. Viih, no entanto, disse que chamou Juliette para o chá revelação e que estava se posicionando, pois achava melhor esclarecer o assunto para não gerar confusão. “Nem grávida eu tenho um minuto de paz (risos)”, afirmou. “Tem muita gente mandando mensagem brigando comigo: ‘Você não convidou ela?’. Eu convidei, gente, é que eu acho que estou com o número errado ou [ela] trocou, não sei. Mas mandei mensagem para ela no Instagram agora falando: ‘Menina, eu te convido sempre para todas as festas, jamais eu ia deixar de te convidar para o chá de bebê’. Ela sabe o quanto ela é especial para mim, o quanto ela já me ensinou e o que a gente viveu juntas foi muito importante para mim, me transformou.”

Juliette disse em live que não foi convidada para o chá revelação da filha da Viih Tube com o Eliezer. pic.twitter.com/IIXpsr8fhq — Central Reality (@centralreality) October 16, 2022