Viih Tube revela o nome escolhido de sua filha com Eliezer

Nome escolhido pelo casal é Lua; escolha foi revelada pelas redes sociais

Reprodução/Instagram/viihtube Viih Tube e Eliezer durante chá revelação



A influenciadora digital Viih Tube revelou, nesta terça-feira, 18, o nome escolhido para sua primeira filha com o ex-BBB Eliezer. O nome escolhido para o bebê é Lua. Pelo Instagram, a influenciadora comentou sobre a escolha do nome. “O nome dela é Lua e a gente escolheu esse nome, porque queríamos um nome forte, diferente, curtinho. Lua significa iluminada, corpo celeste, representa muito para mim e para o Eli, porque é isso que quero que a nossa filha seja”, comentou. O anúncio do nome, porém, ainda não estava nos planos da também ex-BBB. “A gente soube qual seria o nome da nossa bebê. No fim, eu curiosa, nessa brincadeira, o nome do acabou sendo alterado. Vocês já vão ver”, explicou. Ela ainda revela. “A gente sabia e tinha escolhido esse nome há muito tempo. Um dia eu e Eliezer estávamos no carro, viajando, e virei para ele: ‘Vou parir agora, olha a pressão, vou ler uma lista de nome de menina e menino. A gente vai falar um só de menina e menino e vamos escolher caso fosse agora’. O mesmo nome a gente gostou. No meio do caminho, a gente gostou de Zoe, mas a gente achou que Lua era mais nossa cara. Fixamos, ficou no coração”. Anteriormente, Eliezer também comentou sobre o assunto com seus seguidores. “Queríamos um nome curto, mas que fosse além de apenas um nome bonito. Queríamos um nome que significasse para nós dois, para o nosso momento e que representasse. E o nome dela é Lua, nossa pequena Lua”, disse o futuro papai. Viih Tube ainda destacou o discurso de Tiago Leifert no chá de revelação. A filha do jornalista também se chama Lua. Agora posso contar para vocês como foi mais que emocionante o discurso do Tiago, porque ele fala da filha dele que se chama Lua. Na hora que ele fala sobre ela, a gente se arrepia por inteiro e apertamos as mãos. Naquele momento, a gente não sabia ainda que seria menina. Caso fosse menina, ele estaria falando sobre o nome que a gente escolheu também para nossa filha. Foi muito emocionante, especial”, contou a influenciadora.