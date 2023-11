Gretchen debocha após ser criticada por pelos descoloridos no corpo: ‘Mulher Tony Ramos’

Seguidores da cantora têm reprovado o visual adotado para seu corpo

Reprodução/Instagram/@mariagretchen Gretchen contou que alto crescimento dos pelos faz parte de uma tendência familiar



A cantora Gretchen debochou de críticos após ser questionada pelo uso de pelos descoloridos no corpo. Nas redes sociais, a artista afirmou que seu marido ama o visual. “Só para completar, pelos loiros em dia. Quem está comendo não está reclamando. Pelo contrário, ama. Assinado: Tony Ramos mulher”, escreveu a artista acompanhada de uma foto de suas pernas e barriga. “Adoro, meu marido adora. Faço descoloração e é de família”, garantiu em um comentário. Frequentemente, Gretchen publica fotos em praias e academias onde o estilo dos pelos é exposto. Os fãs, no entanto, se dividem em opiniões sobre o estilo da dona do hit “Conga, conga, conga”. “Eu acho lindo”, escreveu uma fã da artista. “Maravilhosa, cheia de vida e sabe viver”, pontuou outra. “Eu particularmente odeio pelos, em qualquer região”, disse uma página no Twitter.