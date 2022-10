Gretchen está grávida? Foto levanta suspeita e cantora se pronuncia

Aos 63 anos, cantora posou ao lado do marido Esdras e criou burburinho nas redes sociais

Reprodução/ Twitter @mariagretchen Gretchen e o marido Esdras posaram para foto em praia e atraíram boatos



Aos 63 anos, Gretchen foi alvo de boato de uma possível gravidez. Tudo começou depois que a artista publicou uma foto ao lado do marido, Esdras de Souza, em que ele aparece segurando sua barriga. A partir daí, a internet criou teorias sobre a gravidez. Depois do burburinho, Gretchen usou suas redes sociais para desmentir o boato. “Eu amaria estar grávida. Mas não estou. Até porque não posso mais. Tenho 63 anos e há dez já estou na menopausa. Então, vamos especular coisas reais. Seria lindo ser mãe de um filho de um homem tão incrível como o Esdras, mas a verdade é que amamos tirar fotos naquela pose”, escreveu no Instagram.