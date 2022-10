Deborah vence Prova de Fogo em ‘A Fazenda 14’; sabia poder do lampião

Moranguinho também venceu a disputa, mas ao perder no par ou ímpar ficou com R$ 10 mil

Deborah Albuquerque e Moranguinho venceram a Prova de Fogo que aconteceu em “A Fazenda 14” na tarde deste domingo, 30. Os participantes que estiveram na disputa foram definidos na sorte. Os perdedores – Alex Gallete, Iran Malfitano, Lucas Santos e Ruivinha de Marte – estão automaticamente na baía. A prova consistia em encontrar ovos em uma piscina de feno. A rival de Deolane Bezerra na casa e a mulher de Naldo conseguiram realizar o desafio em menos tempo. Com isso, elas tiveram que definir quem ficaria com o Lampião do Poder e quem ficaria com R$ 10 mil. Ambas queriam o lampião, e, para evitar uma discussão, tiraram no par ou ímpar. Deborah venceu. Quando retornaram para a sede, a ex-Power Couple gritou: “A brava tem nome”. Kerline, Pelé e Bárbara Borges celebraram. No calor da emoção, Deborah disse que não usará o poder do lampião contra Moranguinho, que é do grupo adversário. No entanto, a peoa só vai descobrir o que nas chamas vermelha e amarela na próxima terça-feira, 1, dia da votação ao vivo. Antes da Prova de Fogo começar, a apresentadora Adriane Galisteu revelou para o público qual é o poder da chama vermelha: “O dono desse poder deverá cancelar os votos de dois peões”. Na votação, Deborah com qual poder quer ficar e para quem dará o outro.