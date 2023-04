Gretchen expõe que foi ameaçada de morte por ex-marido: ‘Arma no meu pescoço’

Cantora também disse que foi obrigada pelo então parceiro a abrir mão da guarda do filho que possuem juntos

Reprodução/SIC TV Gretchen contou que sofreu violência doméstica em um dos seus casamentos



A cantora Gretchen, que está atualmente no seu 18º casamento, expôs que foi vítima de violência doméstica em um relacionamento anterior e afirmou que seu ex-marido a obrigou a abrir mão da guarda do filho que eles têm juntos. Sem citar os nomes dos envolvidos, a eterna Rainha do Rebolado definiu essa fase como a “mais dolorida” da sua vida. “Acabei casando com um psicopata e eu não sabia. Vivia em uma gaiola de ouro. Ele era muito rico e eu estava sempre cercada de segurança e de motorista”, disse a artista em entrevista à emissora portuguesa SIC TV. Gretchen disse que era frequentemente ameaçada e que apanhava do seu então marido. “No Brasil, nós temos o costume de voltar da praia e tomar banho todo mundo junto porque facilita, é mais rápido. Eu ia tomar banho com a minha mãe e minhas irmãs, ele passava do meu lado e dizia assim: ‘A hora que eles irem embora você vai ver’. A hora que elas iam embora, eu apanhava muito, ficava toda marcada.”

A artista falou que só conseguiu se livrar desse casamento quando seu filho tinha quatro anos. Conforme relatado pela ex-participante de “A Fazenda”, ela tentou levar o menino, mas foi impedida. “Quando eu consegui fugir desse relacionamento, ele encostou uma arma no meu pescoço e disse: ‘Ou você deixa ele comigo, ou eu mato os dois. Passa a guarda dele para mim’. Eu falei: ‘Em primeiro lugar, a vida do meu filho’. Passei a guarda, ele levou meu filho embora e eu o vejo eventualmente agora que ele está com 36 anos”, contou. “Meu filho só foi saber da verdadeira história depois que ele ficou adulto.” Gretchen é casada atualmente com o saxofonista paraense Esdras de Souza. O casal deixou o Brasil recentemente porque o músico passou no mestrado de musicoterapia na faculdade Lusíada de Lisboa e também porque a artista, que estava morando em Belém, Pará, teve problemas com seus vizinhos.