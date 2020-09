Gretchen mostra resultado de nova harmonização facial e recebe elogios de fãs; confira

A cantora subirá ao altar pela décima oitava vez em 30 de setembro

Reprodução/Instagram Antes de subir ao altar, Gretchen mostrou resultado de procedimento estético



Gretchen usou suas redes sociais para mostrar o resultado de novo procedimento de harmonização facial. A cantora compartilhou em seu Instagram uma selfie após passar a tarde de sábado em clínica de Belo Horizonte especializada na técnica. “Harmonização incrível do maravilhoso dentista @igoorcostalves”, escreveu a estrela na legenda do post. O noivo de Gretchen, Esdras de Souza, também realizou o procedimento estético. “Hoje nós passamos o dia transformando as nossas faces. Eu acabei de fazer o procedimento, ainda estou anestesiada e um pouco inchada. E vocês já veem que está perfeito”, completou ela nos Stories. Os fãs de Gretchen aprovaram a mudança no visual e a cobriram de elogios.

“Tudo acontece aqui (na clínica). Vale a pena (…) Foi um procedimento maravilhoso”, completou seu noivo, que é saxofonista. O casal subirá ao altar ainda este mês, no dia 30 de setembro, em Belém, no Pará. Este será o décimo oitavo enlace de Gretchen, que prometeu distribuir máscaras e álcool em gel aos convidados, como forma de precaução contra o novo coronavírus. A festa terá 100 convidados e o local da festa terá distanciamento entre as mesas.