A Fazenda 12: Jojo Todynho e Mc Mirella brigam feio por causa de privada entupida; assista

Peoas se desentenderam na sala e Jojo mostrou muita irritação com companheira de reality

Reprodução/TV Record Jojo Todynho e MC Mirella brigaram feio



O tempo fechou na madrugada deste domingo (13) na sede de A Fazenda 12. E o motivo foi um tanto curioso: uma privada entupida. Jojo Todynho e Mc Mirella se desentenderam por causa de problema doméstico. Jojo se irritou com a peoa, que viu que o vaso sanitário estava entupido, comentou com outros participantes do reality da Record, mas não fez nada a respeito – nem deu a descarga -, algo que desagradou Todynho, que considerou a atitude muito desagradável. A discussão aconteceu na sala, diante, de vários outros peões. “Você está vendo a situação [vaso entupido] ali. Então se a pessoa entornar o café você vai passar, vai reclamar e não vai pegar o pano pra limpar?”, questionou Jojo.

Mirella, então, disse que iria usar o banheiro, mas, ao se deparar com o estado do vaso, desistiu. Lidi Lisboa, por sua vez, entrou no local e deu a descarga. Jojo acusou a MC de ver a situação, reclamar, mas sair andando – o que foi negado por ela. Mirella disse que “sabe o que viu” e fez com que Todynho ficasse ainda mais irritada: “E eu não tava ali também, não? Lidi, no dia do cocô, a Mirella falou e saiu andando lá pro quarto. Eu falei: ‘Só dá descarga’. Aí você saiu da cozinha, foi lá e deu a descarga. É mentira?”. Já que Mirella seguiu negando, Jojo completou: “Então está bom, eu estou maluca.”

Parecia que a briga iria acalmar, mas Mirella comentou “assim que me voltasse a vontade eu ia lá dar a descarga, sim” e novamente indignou Jojo:”Como é que é? Se tu tá na situação, não vai fazer? Ah, Mirella. Errado teu pensamento.”

Assista: