Gretchen rebate críticas e mostra resultado de harmonização: ‘Lindinha’

Cantora fez uma série de vídeos mostrando o resultado dos procedimentos que fez no rosto

Reprodução/Instagram/mariagretchen Gretchen diz que amou o resultado da sua harmonização facial



Depois de fazer certo mistério, a cantora Gretchen postou nesta sexta-feira, 18, uma série de stories no Instagram mostrando o resultado da sua harmonização facial. Ela aproveitou para rebater os seguidores que estavam criticando o fato dela se submeter a novos procedimentos estéticos. “Então chegou o grande dia, aquele momento. Vocês passaram a semana metendo a boca na minha cirurgia, no meu procedimento, na minha harmonização. E agora? O que vocês têm para falar da minha boquinha, da minha harmonização? Vocês têm alguma coisa para falar? Se vocês têm, falem para mim”, afirmou a cantora.

Gretchen deixou claro que não se abala com as críticas que recebe. “Vocês podem falar [o que quiserem], mas o que importa para mim é o que eu acho da minha harmonização, o que eu acho da minha boca e de como ficou meu procedimento de lip lift. Ficou lindo, né, gente?”, indagou a artista também conhecida como “rainha dos memes”. Ela explicou que ainda está se recuperando de todos os procedimentos estéticos que fez no rosto e que ainda está com pontos no nariz e aftas na boca, mas mesmo assim quis mostrar o resultado da sua harmonização. “Eu amei, estou me amando. Eu já me amo, mas estou me amando muito mais. Está doendo um pouquinho, mas está tudo ótimo, estou plena. Vou passar o Natal lindinha”, finalizou.