Gretchen rebate seguidora após crítica por foto de biquíni; confira

Influenciadora respondeu comentário em seu Instagram e pediu para que fã pare de cuidar da sua vida

Reprodução/SIC TV Gretchen contou que sofreu violência doméstica em um dos seus casamentos



A cantora e influenciadora Gretchen utilizou as suas redes sociais para debater com uma fã nesta sexta-feira, 16. Na ocasião, uma seguidora da artista comentou uma publicação em que Gretchen aparece de biquíni e, como resposta, ouviu que sua vida não dizia respeito a ninguém. Na legenda da imagem, a cantora comemorava seus resultados e sua dedicação na academia. “Por que você não veste roupas mais compostas? Fica lindo para o clima de Portugal? Aqui no Brasil é tão quente, acho lindo looks de frio”, questionou a usuária. Gretchen então respondeu: “Por que você não cuida da sua vida? O que eu uso só diz respeito a mim. Fica a dica”. Outros seguidores concordaram com a frase da cantora e passaram a apoiar Gretchen. “Você leu a legenda? Ela quer mostrar os resultados de uma vida de dedicação”, disse um seguidor. “Toma, distraída”, publicou outro. Uma das principais figuras do entretenimento brasileiro e que marcou época em gerações passadas, Gretchen se mudou para Portugal no inicio do ano junto ao seu novo marido, Esdras de Souza. O rapaz passou em um mestrado de musicoterapia, na faculdade Lusíada de Lisboa. Ao todo, já são seis meses longe das terras brasileiras.