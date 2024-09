Gretchen renova votos de casamento com 18º marido no Rock in Rio

Artista, que se uniu a Esdras Souza pela primeira vez em outubro de 2020, já havia realizado essa cerimônia em outras duas ocasiões, em 2022 e 2023

Reprodução/Instagram/@mariagretchen Gretchen, a famosa cantora brasileira, e o marido Esdras Souza



Gretchen, a famosa cantora brasileira, celebrou a renovação dos votos de seu 18º casamento durante o Rock in Rio. A artista, que se uniu a Esdras Souza pela primeira vez em outubro de 2020, já havia realizado essa cerimônia em outras duas ocasiões, em 2022 e 2023. Ao longo de sua vida, Gretchen teve um total de 17 casamentos, mas apenas com seis deles ela realmente oficializou a união. O primeiro casamento de Gretchen foi com Chrystian, em 1981, que ficou marcado por traições do cantor, deixando marcas profundas na artista. Em seguida, ela se casou com Silva Neto, pai de Thammy Miranda, mas essa união também foi marcada pela infidelidade. O terceiro relacionamento, com Décio Nascimento, foi conturbado, envolvendo agressões físicas.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A cantora também passou por um casamento com Paulo Sérgio Aversani, que terminou devido a traições. Em 1994, ela se uniu a Aguinaldo Cruz Rosa, mas a relação foi prejudicada pelo alcoolismo do ex-marido. O casamento com César Zago, em 1996, foi breve, durando apenas alguns meses. Gretchen casou-se duas vezes com Afonso Costa Jr., entre 1998 e 2001, e teve um noivado com Márcio Bueno em 1999 que não se concretizou. Em 2002, Gretchen teve um relacionamento com Claudio Farias, que terminou antes do casamento por conta de agressões. No mesmo ano, ela se casou com Giuliano Cezimbra, com quem teve a filha Giulia, mas a relação foi marcada por violência.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CHILLI BEANS (@chillibeansoficial)

O casamento com Toni Abia durou apenas um ano, enquanto o relacionamento com Guto Guitar, entre 2006 e 2007, incluiu a gravação de um filme pornô. Entre 2007 e 2010, Gretchen viveu um relacionamento conturbado com Dêmis Miranda, que também foi marcado por traições. O casamento com Silvio Alves, de 2010 a 2011, chegou ao fim devido a maus-tratos à filha da cantora. Em 2011, ela se casou com Alexandry Mangueira, mas a união durou apenas um ano. O relacionamento com Tulio Sotto foi breve, assim como o casamento com Carlos Marques, que se estendeu de 2013 até a morte dele em 2023.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA