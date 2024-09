Ivete Sangalo brilha no Rock in Rio com show memorável

Com um repertório repleto de clássicos, a cantora animou a plateia com hits como ‘Cria da Ivete’, ‘Macetando’ e ‘Tempo de Alegria’

CARLOS ELIAS JUNIOR/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Ivete Sangalo abriu as apresentações no palco mundo no quinto dia do Rock In Rio 2024



Ivete Sangalo fez uma apresentação memorável no Rock in Rio, consolidando seu status como a artista com mais shows realizados no festival. Com um repertório repleto de clássicos, a cantora animou a plateia com hits como “Cria da Ivete”, “Macetando” e “Tempo de Alegria”. Sua performance foi marcada por uma energia contagiante, incluindo um momento especial em que se apresentou de forma aérea durante a canção “Eva”. Durante o show, Ivete não apenas encantou os fãs com sua música, mas também interagiu de maneira calorosa com o público, que retribuiu com muito carinho.

Um dos momentos mais aguardados foi a apresentação de uma nova faixa em colaboração com Liniker, que terminou com um beijo entre as artistas. Ivete foi uma das atrações principais do “Dia Delas”, um evento que também contou com a participação de renomadas artistas internacionais, como Cyndi Lauper e Katy Perry. Sua performance não apenas destacou seu talento, mas também reafirmou sua posição como uma das maiores divas da música pop brasileira.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller