Gretchen se altera após confusão com a ‘ex-filha’ e defende atual marido: ‘Me valoriza’

‘Gritando’, cantora não poupou elogios a Esdras de Souza após post em que Jenny Miranda lamenta a morte de Carlos Marques, ex-marido da rainha do rebolado

Reprodução/Instagram/mariagretchen/jennybritomiranda Gretchen elogiou Esdras após post Jenny Miranda sobre a morte do seu ex-marido



O fato da cantora Gretchen não ter se manifestado sobre a morte do seu ex-marido, Carlos Marques, gerou muitas especulações nos últimos dias. A informação de que o empresário português morreu aos 60 anos vítima de leucemia foi dada por Jenny Miranda, que se define como ex-filha da rainha do rebolado. Em conversa com seguidores, Gretchen teria comentado que foi traída pelo ex-marido ao ser questionada por que ficou em silêncio após a morte de Carlos. Em meio a essa confusão, a cantora fez um post falando do atual marido, Esdras de Souza, e o que chamou atenção é que ela escreveu tudo em letras maiúsculas, algo que, nas redes sociais, indica que a pessoa está “gritando”. “Para quem não sabe ou não conhece, esse é Esdras, meu marido. Sou casada há três anos com ele. Ele é saxofonista, um dos melhores do Brasil. Tem 50 anos. É paraense. Brasileiro. É extremamente leal, companheiro, gentil, carinhoso e me valoriza completamente em tudo. É agradecido a tudo que eu faço para ele. Nas mínimas coisas”, afirmou.

Em tom de provocação, a artista então acrescentou: “Ele me elogia diariamente. E o melhor: ama a Gretchen. É fã dela. Adora vê-la dançar. Me dá toda liberdade de ser como eu quero. Para quem entendeu, ótimo. Para quem não, fica a dica. Ah, é graduado em música, pós-graduado em musicoterapia e vai cursar o mestrado em musicoterapia”. Ela desativou os comentários do post e explicou o motivo. “A rede é minha e eu leio o que eu quero e bloqueio quem eu quero. Só outra coisa, estou excelente, feliz e aproveitando a vida com ele.” Quando comunicou a morte de Carlos, Jenny citou Gretchen no post e a cantora não gostou. “Descanse em paz! Você foi para mim o pai que eu nunca tive. Para quem não teve o prazer de conhecê-lo, Carlos foi casado por sete anos com a minha ex-mãe, que todos já sabem quem é. Enfim, nunca vou esquecer de tudo que me ensinou e de todos os momentos que eu e meus filhos estivemos com você! Um dia vamos nos encontrar”, publicou a mãe de Bia Miranda. Na ocasião, Gretchen postou nos stories do Instagram: “Tem gente que não perde uma oportunidade de aparecer. Até em momentos que não deveria. Mas é a vida, né? Colhemos o que plantamos”.