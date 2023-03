Lance Reddick, ator de ‘John Wick’ e ‘Lost’, morre aos 60 anos

Representante do artista confirmou que a morte foi por causas naturais

VALERIE MACON / AFP Lance Reddick, ator de 'John Wick', morre aos 60 anos



O ator Lance Reddick, que participou da série “Lost” e que fez o papel de Charon na franquia de filmes “John Wick”, morreu aos 60 anos. A informação foi divulgada inicialmente, nesta sexta-feira, 17, pelo site TMZ. O corpo do artista americano foi localizado em sua casa, na Califórnia, nos Estados Unidos, nesta manhã, por volta de 9h30. De acordo com o site Deadline, um representante do ator confirmou que a morte foi por causas naturais. Lance Reddick nasceu em Baltimore, nos Estados Unidos. Além de “Lost” e “John Wick”, o ator participou de outras séries como “Fringe”, “Bosch”, “Oz” e “The Wire” e dos filmes “Invasão ao Serviço Secreto” e “Godzilla Vs. Kong”. Nos últimos dias, o artista estava divulgando o quarto filme da franquia “John Wick”, que estreia em 23 de março. Ele ainda deixa trabalhos não lançados, como a série “Percy Jackson and the Olympians”.