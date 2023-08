Guitarrista da banda Cine é internado para tratar câncer: ‘Isolado no hospital’

Dan Valbusa descobriu a doença há poucos meses após realizar um check-up geral e já passou por cirurgia

Reprodução/Instagram/danvalbusa Dan Valbusa foi diagnosticado há alguns meses com câncer papilífero



Dan Valbusa, guitarrista da banda Cine, foi internado para dar sequência ao seu tratamento contra um câncer. “Registro do dia (no caso hoje) que eu virei um X-Men radioativo (risos)! Internado e isolado no hospital essa semana para o tratamento com iodo radioativo! Fod*-se o câncer”, publicou o músico nesta terça-feira, 2, nas redes sociais. Em maio deste ano, o guitarrista compartilhou com os fãs que descobriu a doença ao fazer exames de rotina. “Às vezes a gente ativa o piloto automático na correria e esquece de dar uma atenção pra saúde! Fazia cinco anos que eu não dava aquele check-up geral, recentemente fiz alguns exames e o médico notou que a minha tireoide estava desregulada, com isso pediu um ultrassom e detectamos um nódulo, fiz a punção desse nódulo e o resultado foi um câncer papilífero, é um susto mas por ‘sorte’ é um dos mais comuns.”

No início de junho, Dan passou por uma cirurgia e, após o procedimento, ele agradeceu as mensagens de apoio e informou que a operação ocorreu bem. “Retiramos a tireoide completa com o nódulo maligno e agora em algumas semanas começa a preparação para sessão de iodoterapia! Já, já a nave está 100% recuperada (risos)”, postou na ocasião. Os fãs têm demonstrado apoio ao músico, que deve retornar aos palcos em outubro com a banda Cine. O grupo anunciou recentemente que está retornando após sete anos para realizar shows de despedida. O primeiro vai acontecer no dia 28 de outubro no Rio de Janeiro e o segundo, no dia 4 de novembro em São Paulo, ambos no Festival Replay. Além de Dan, o quinteto ainda conta com DH, Bruno Prado, David Casali e Pedro Caropreso. Eles estouraram em todo o Brasil com a música Garota Radical.