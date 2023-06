Nova música dos Beatles foi feita com ajuda de inteligência artificial e será lançada em 2023, diz Paul McCartney

Segundo o baixista e vocalista do grupo, ferramenta foi utilizada pra extrair voz de John Lennon de uma faixa demo antiga; nova canção não tem data para ser lançada

Reprodução / Instagram / @TheBeatles Segundo McCartney, faixa será a 'música final' da banda



Uma música inédita dos Beatles que foi gravada com uso de inteligência artificial será lançada ainda este ano . A informação foi revelada pelo ex-membro da banda Paul McCartney durante uma entrevista ao programa “Today”, da BBC Radio 4. Segundo o baixista e vocalista do quarteto, a canção será “a música final dos Beatles. “Acabamos de terminar e será lançada este ano”, revelou o astro do rock. Segundo McCartney, a inteligência artificial foi utilizada para extrair a voz de John Lennon de uma faixa demo antiga para completar a canção. A faixa demo foi enviada por Yoko Ono, viúva de Lennon, e fazia parte de um compilado de composições em uma fita cassete chamada “for Paul” (Para Paul, em tradução livre). As gravações foram gravadas junto com um piano poucos anos antes de sua morte em 1980. O nome da faixa não foi revelado, mas a principal suposição dos fãs é de que a música seja uma composição feita por Lennon em 1978 chamada “Now And Then”. Em 1995, a canção já havia sido especulada como possível música de uma reunião da banda em meio à produção do compilado “Anthology”. Apesar de ter sido confirmada para os próximos dias, a data de lançamento oficial ainda não é conhecida.