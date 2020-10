Gusttavo Lima e Andressa Suita anunciam separação: ‘Amizade prevalece’

Sertanejo pediu divórcio no início da semana e, a Leo Dias, negou traições por parte de ambos: ‘Nada pode afetar na criação dos nossos filhos’

Reprodução/Instagram/andressasuita Gusttavo Lima e Andressa Suita ficaram casados por 5 anos e são pais de dois meninos



Chegou ao fim o casamento do sertanejo Gusttavo Lima com Andressa Suita. A informação foi adiantada por Leo Dias em sua coluna no Metrópoles, que confirmou com a influenciadora a notícia nesta sexta-feira (9). Ela já não aparece mais usando a aliança em publicações recentes nas redes sociais. O ex-casal tem dois filhos: Gabriel, de 3 anos, e Samuel, de 2.

Também ao Leo Dias, o sertanejo negou que traições seriam o motivo da separação. “Do mesmo jeito que entrei no relacionamento, eu quis sair pela porta da frente. Sem sacanagem, sem traição”, disse ao revelar que partiu dele a iniciativa de pedir o divórcio no início da semana. “Temos dois filhos para criar pelo resto da vida. Nossa relação sempre foi muito tranquila. E nada pode afetar na criação dos nossos filhos. Mas, infelizmente, foi melhor dessa forma”, disse Gusttavo. Ele ainda frisou que continuará a amizade com Andressa. “Temos um propósito maior do que tudo, que é criar dois filhos que será repleto de muito amor e dedicação. Amizade prevalece acima de tudo.”