Joelma se assusta ao levar tombo em show realizado na Bahia; assista

Reprodução/Twitter/Keciaoliveiraaa Joelma caiu de costas no show que realizou no Arraiá do Água Fria



A empolgação no palco estava tanta que a cantora Joelma acabou levando um tombo no show que realizou no Arraiá do Água Fria, em Medeiros Neto, na Bahia, no último domingo, 19. A artista cantava a música Anjo quando se desequilibrou e caiu de costas no chão, ficando com as pernas para cima. Ela deu um grito, mas não deixou o show parar. Rapidamente, Joelma se sentou e, rindo da situação, continuou cantando. A artista esteve internada recentemente após preocupar fãs por aparecer com o rosto visivelmente inchado em um show no Pará. Após realizar uma bateria de exames, ela foi diagnosticada com esofagite, gastrite e um edema, que, possivelmente, são sequelas da Covid-19. A cantora recebeu alta no último dia 11 de junho e, mesmo ainda estando em tratamento, segue trabalhando a todo vapor. Além de voltar a fazer shows, Joelma anunciou que vai lançar no próximo dia 22 de junho, data em que completa 48 anos, um clipe gravado na Amazônia da música Amor no Silêncio.