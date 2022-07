Após vídeo viralizar, Joelma explica por que se recusou a atender fã antes de show

Equipe da cantora emitiu nota dizendo que ela ainda se recupera das sequelas da Covid-19 e não teve autorização médica para atender o público

Reprodução/Twitter/hugogomessn Joelma se recusou a atender fã antes de show em São Paulo



A cantora Joelma foi criticada nas redes sociais após viralizar um vídeo em que ela se recusa a atender um fã antes de um show. No vídeo, é possível ouvir o rapaz dizendo à artista que viajou 14 horas para tirar uma foto com ela. A cantora então responde: “Ou eu atendo, ou faço show, e aí?”. Na sequência, ela vira de costas e segue em direção ao palco. O fã de Joelma mora em Goiás e viajou a São Paulo após ganhar um sorteio promovido pela casa de show em que ela se apresentou. Em nota, a equipe da artista deu a seguinte explicação: “Joelma está se recuperando das sequelas da Covid-19 como já é de conhecimento de todos, portanto antes do show realizado na noite deste sábado, 9, em Osasco, São Paulo, ela não teve autorização médica para atendimento no camarim”. Também foi informado que “a casa de shows foi anteriormente sinalizada e comunicada que não haveria atendimento” ao público. A equipe da artista aproveitou para reforçar que “os atendimentos estão momentaneamente suspensos até que a artista esteja totalmente recuperada” e pontuou que em seus 28 anos de carreira ter um momento com os fãs sempre foi uma prioridade da cantora. Joelma já testou positivo para a Covid-19 quatro vezes e chegou a ser internada para descobrir o motivo de estar com inchaço e outras sequelas.